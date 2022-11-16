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Şenol Güneş, Kaan Ayhan'ı istiyor

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Beşiktaş'ta teknik direktör Şenol Güneş, transfer dönemini bekliyor. Savunmada yaşanan soruna çözüm arayan tecrübeli çalıştırıcı, bu bölgeye takviye yapılmasını istiyor

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Şenol Güneş, Kaan Ayhan'ı istiyor
Beşiktaş teknik direktörü Şenol Güneş, transfer dönemini iple çekiyor. Deneyimli çalıştırıcı, savunmaya takviye yapılmasını istiyor.
Siyah beyazlılarda, son haftalarda defans oyuncularının formsuzlukları ve sakatlıkları dikkat çekti.
Teknik heyetin; Rosier, Masuaku ve Saiss’in performansından memnun olmadığı gelen haberler arasında.
Şenol Güneş'in, yönetimden savunma rotasyonunun güçlendirilmesini talep ettiği öğrenildi.
Tecrübeli teknik adamın, kadrosunda görmek istediği isimlerin başında ise Kaan Ayhan geliyor.
Sassuluo forması giyen milli futbolcu için devre arasında nabız yoklanacak.
Beşiktaş, geçtiğimiz transfer dönemlerinde de Kaan'ı renklerine bağlamak istemişti.
Ancak İtalya kulübü ile bonservis konusunda anlaşma sağlanamamıştı.
Bu sezon forma şansı bulmakta zorlanan 28 yaşındaki stoper için yeniden anlaşma zemini aranacak.
 
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