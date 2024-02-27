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Geçitkale’de Niyazi Göksun dönemi

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Geçitkale’de Niyazi Göksun dönemi
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Aksa Birinci Lig ekiplerinden Geçitkale, Esentepe maçı sonrasında teknik direktör İzzet Kaçmaz ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdı.
Ahmet Kadı başkanlığındaki Geçitkale yönetimi, İzzet Kaçmaz ile yollarını ayırmasından sonra yeni teknik direktörünü belirledi.
Geçitkale’nin yeni teknik direktörü Niyazi Göksun oldu. Geçitkale, iyi ilişkiler içerisinde olduğu China Bazaar Gençlik Gücü’nde yıllarca görev yapmış olan Niyazi Göksun ile anlaştı. Geçitkale’de, China Bazaar Gençlik Gücü’nden kiralanan futbolcular da forma giyiyor.
Sarı lacivertliler, Niyazi Göksun’la play-out hattının dışında kalmayı hedefliyor.
 
 

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Etiketler; #Geçitkale #Ahmet Kadı #Niyazi Göksun #AKSA
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