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Gaziköy’e yan bakılmıyor

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BTM 2. Lig 7. Grup’ta kayıpsız lider Gaziköy konuk olduğu Kırıkkale’yi her iki devrede bulduğu gollerle 2 – 0 mağlup ederek namağlup yoluna devam etti

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Gaziköy’e yan bakılmıyor
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Necati KÜLAHLILAR
İktisatbank BTM İkinci Lig 7. Grupta, 5. Hafta maçında Kırıkkale, Gaziköy’ü Balıkesir Stadında konuk etti.
Orta hakemliğini Olgun Canik’in yaptığı karşılaşma oldukça çekişmeli geçti. Puan kayıpsız yoluna devam eden lider Gaziköy, gruptan çıkma hedefinde olan Kırıkkale karşısında ilk devreyi, son anlarda Salih’in attığı penaltı golüyle 1 – 0 önde tamamladı.
İkinci devrede de çekişme sürerken, son anlarda rakibin gol için yüklenmesinden yararlanan Gaziköy, golcüsü Hasan Kanlı’nın attığı golle skoru 0 – 2 yapıp, namağlup gidişini sürdürdü. Kırıkkale ise şansını son haftaya taşıdı.
 
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