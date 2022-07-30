Gaziköy galibiyetle bitirdi

İktisatbank BTM 2. Lig 4. Grupta son hafta mücadelesinde kazanan ev sahibi Gaziköy oldu.

10. hafta mücadelesinde Gaziköy ile Pergama Balıkesir Stadı’nda karşılaşırlarken, Gaziköy 2. devrede bulduğu gollerle sahadan galip ayrıldı.

Orta hakemliğini Cenk Özfutu’nun yaptığı karşılaşmada Gaziköy 12. Dakikada Ahmad Habbul ile öne geçerken, 22 dakikada Pergama Doğan’la beraberliği buldu. İlk devre 1-1 tamamlandı.

İkinci devrede oyuna ağırlığını koyan Gaziköy 65. dakikada Emre ve 75. dakikada Ahmet’la bulduğu gollerle sahadan 3-1 galip ayrıldı.

Bu sonuçla Gaziköy puanını 11 yaparak ligi 5. sırada, Pergama 13 puanda 4. sırada ligi tamamladı.

