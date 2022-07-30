banner762
banner815
“Çok güzel dostluklar, arkadaşlıklar kurduk”
“Çok güzel dostluklar, arkadaşlıklar kurduk”
23 0
Işık İkidereli son yolculuğuna uğurlandı
Işık İkidereli son yolculuğuna uğurlandı
35 0
 
Atamalar hız kesmiyor
Atamalar hız kesmiyor
44 0
Düzova yakınlarında feci kaza: 5 kişi yaralı
Düzova yakınlarında feci kaza: 5 kişi yaralı
159 0
Muhtardan haklı isyan
Muhtardan haklı isyan
56 0
Limasol'da yangın bir köyü tehdit ediyor
Limasol'da yangın bir köyü tehdit ediyor
55 0
Çatalköy Belediyesi takdiri hak ediyor
Çatalköy Belediyesi takdiri hak ediyor
21 0
banner797

Süper Kupa Trabzonspor'un

banner476

Spor Toto Süper Lig'de 2021-2022 sezonunu şampiyon olarak tamamlayan Trabzonspor, Turkcell Süper Kupa'da Ziraat Türkiye Kupası'nın son sahibi Demir Grup Sivasspor'u 4-0 mağlup etti ve şampiyonluğa ulaştı

banner825
Süper Kupa Trabzonspor'un

Turkcell Süper Kupa maçında Trabzonspor ile Demir Grup Sivasspor karşı karşıya geldi.

Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanan müsabakayı hakem Mete Kalkavan yönetti.

Mücadele, 4-0'lık Trabzonspor üstünlüğüyle noktalandı.

Bordo-mavili ekip perdeyi 37. dakikada açtı. Köşe vuruşunda gelen topa gelişine vuran Cornelius, takımını 1-0 öne geçirdi.

Maçın 50. dakikasında bir kez daha Cornelius sahneye çıktı. Danimarkalı golcü, kaleci Ali Şaşal'ın hatasını iyi değerlendirdi ve topu boş ağlara gönderdi.

64. dakikada bir başka Danimarkalı fileleri buldu. Fırtına'nın yeni transferi Jens Stryger Larsen, uzak köşeye sert ve düzgün bir vuruşla durumu 3-0 yaptı.

Maçın 76. dakikasında Kouassi'nin kazandırdığı penaltıda topun başına geçen Bakasetas, skoru 4-0'a getirdi.

Mücadelenin 90+4. dakikasında Trabzonspor'da Emrehan, penaltı vuruşunda Ali Şaşal'ı geçemedi.

Bu sonuçla Trabzonspor, tarihinin 3. Turkcell Süper Kupa zaferini elde etmiş oldu.

İlk kez bu finalde boy gösteren Demir Grup Sivasspor sahadan eli boş ayrıldı.

banner342
Etiketler; #Süper Kupa #Trabzonspor
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.