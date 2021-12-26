Gaziantep, Rize'de 3 puanı kaptı

Spor Toto Süper Lig'in 19'uncu hafta mücadelesinde Çaykur Rizespor sahasında Gaziantep Futbol Kulübü'ne 1-0 mağlup oldu

Çaykur Rizespor, Gaziantep Futbol Kulübü'nü Çaykur Didi Stadı'nda ağırladı.

Mücadelede konuk ekibe galibiyeti galibiyeti getiren golü 44. dakikada penaltıdan Alexandru Maxim kaydetti.

Bu sonucun ardından düşme hattında yer alan Çaykur Rizespor 17 puanda kalırken 6 maçtır yenilmeyen Gaziantep FK puanını 28'e yükseltti.

24. dakikada Halil İbrahim Pehlivan'ın soldan ceza sahası içine penaltı noktasına pasında, Furkan Soyualp'ın vuruşunda top kaleci Tarık Çetin'de kaldı.

33. dakikada Umar'ın ceza sahası içerisine pasında Pohjanpalo, topu kontrol edip müsait durumdaki Boldrin'e bıraktı. Bu futbolcunun şutunda, filelere gitmekte olan meşin yuvarlak savunmanın müdahalesi ile kornere çıktı.

44. dakikada Figueiredo'nun düşürülmesi ile kazanılan penaltı atışında, Maxim'in vuruşunda top filelere gitti: 0-1

81. dakikada Alberk Koç'un uzaklaştırmak istediği topu önünde bulan Kitsiou'nun ceza yayı üzerinden vuruşunda üst direğe çarptı. Oyun alanına dönen meşin yuvarlağı, kaleci Tarık Çetin kontrol etti.

89. dakikada Maxim'in ara pasında defansın arkasına sarkan Dicko'nun vuruşunda, kaleci Tark Çetin topu kornere çeldi.

Karşılaşma, deplasman ekibinin 1-0 üstünlüğü ile tamamlandı.

