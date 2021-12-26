9 gollü çılgın maçta kazanan Manchester City

Etihad'da oynanan maçta Manchester City, Leicester City'ye ilk 25 dakikada 4 gol atarken karşılaşma da 6-3 ev sahibinin üstünlüğü ile sona erdi.
Manchester City'nin galibiyet gollerini 5. dakikada De Bruyne, 14. dakikada Mahrez, 21. dakikada İlkay Gündoğan, 25 ve 87. dakikalarda Sterling, 69. dakikada Laporte kaydetti.
Leicester City'nin golleri ise 55. dakikada Maddison, 59. dakikada Lookman ve 65. dakikada Iheanacho'dan geldi.
Milli futbolcumuz Çağlar Söyüncü karşılaşmada forma giymedi.
Bu sonuçla puanını 47'ye yükselten Manchester City liderliğini sürdürdü. Leicester ise 22 puanla 10. sırada kaldı.
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