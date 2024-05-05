Gaziantep ile Hatayspor yenişemedi

Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında kümede kalma mücadelesi veren Gaziantep FK ile Atakaş Hatayspor 1-1 berabere kaldı

Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında Gaziantep FK, Atakaş Hatayspor'u konuk etti

Kümede kalma mücadelesi veren iki ekip, 90 dakikanın sonunda sahadan 1-1 eşitlikle ayrıldı.

Bu sonucun ardından Gaziantep ekibi, puanını 35'e yükseltti. Atakaş Hatayspor ise puanını 34 yaptı.

