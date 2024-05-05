Gaziantep ile Hatayspor yenişemedi

Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında Gaziantep FK, Atakaş Hatayspor'u konuk etti
Kümede kalma mücadelesi veren iki ekip, 90 dakikanın sonunda sahadan 1-1 eşitlikle ayrıldı.
Bu sonucun ardından Gaziantep ekibi, puanını 35'e yükseltti. Atakaş Hatayspor ise puanını 34 yaptı.
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