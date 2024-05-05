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Gaziantep ile Hatayspor yenişemedi

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Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında kümede kalma mücadelesi veren Gaziantep FK ile Atakaş Hatayspor 1-1 berabere kaldı

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Gaziantep ile Hatayspor yenişemedi
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Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında Gaziantep FK, Atakaş Hatayspor'u konuk etti
Kümede kalma mücadelesi veren iki ekip, 90 dakikanın sonunda sahadan 1-1 eşitlikle ayrıldı.
Bu sonucun ardından Gaziantep ekibi, puanını 35'e yükseltti. Atakaş Hatayspor ise puanını 34 yaptı.
 
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