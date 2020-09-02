Lider farkı

İsmet KARAOSMAN
BTM İkinci Lig Yedinci Grubun namağlup lideri Gaziveren, deplasmanda Serhatköy’ü 5 – 0’lık farklı skorla mağlup etti.
Alpay Volkan Antrenman Sahasında oynanan ve Nejmi Bulut’un yönettiği maçın ilk devresinde Gaziveren Beşir’in goleriyle 2-0 öne geçti.
İkinci devrede de üstünlüğünü sürdüren Gaziveren, Beşir, Ercan ve Mehmet Sergey’in golleriyle maçı 5-0 kazandı. Maç günü doğum gününü kutlayan Beşir, hat trick yaparak kendisine hediye vermiş oldu.
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