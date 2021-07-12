Gayretköy Sahasında yeşil yolculuk başladı

Niyazi ERGÜLEN
BTM İkinci Lig kulüplerinden Gayretköy’ün yıllardır beklediği sahasını çimlendirme konusunda yeniden harekete geçildi.
Gayretköy Sahasını çimlendirmek için açılan ihale sonuçlanırken, ihaleyi kazanan firma ile imzalar atıldı. Güzelyurt Belediye Binasında düzenlenen imza törenine Güzelyurt Belediye Başkanı Mahmut Özçınar, ihaleyi kazanan firmanın müdürü ve Gayretköy kulüp başkanı Ömer Faruk Tekin yer alarak, şartnameyi imzaladılar.
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