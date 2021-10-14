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Gayretköy Sahası yeşermek üzere

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Gayretköy Sahası yeşermek üzere
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Niyazi ERGÜLEN
BTM İkinci Lig kulüplerinden Gayretköy Spor Kulübünün maçlarını oynadığı Gayretköy Sahasını çimlendirme çalışmaları devam ediyor.
Gecikmeli de olsa başlayan çimlendirme çalışmalarında tohum ekim işlemi de tamamlanırken, kısa süre içerisinde yeşermesi bekleniyor. Gayretköy Sahasının 10 gün içerisinde yeşermesi bekleniyor.
 
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