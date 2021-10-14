Voleybolda ilk smaçlar atılıyor

Voleybolda 2021 – 2022 Sezonu 15 Ekim Cuma günü oynanacak olan U14 Kız müsabakaları ile başlayacak.

4 Mayıs tarihinde sona erecek olan sezonda 8 farklı kategoride şampiyonluk mücadelesi verilecek. U18 Kızlar Ligi 18 Ekim Pazartesi günü oynanacak olan 3 karşılaşma ile başlayacak.

U14 Kızlar Liginde ilk hafta karşılaşmaları şöyle:

DAÜ-Vakıflar

MGA-KGM

GMBÇS-MSA

U18 Kızlar Liginde ilk hafta karşılaşmaları şöyle:

DAÜ-MBDD

MVOSD-GMBÇS

ESENTEPE-KGM

