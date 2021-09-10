Garga, Süper Kupayı pençeledi

Mağusa Türk Gücü ile Yenicami arasında oynanan Süper Kupa maçını 4-0 kazanan Mağusa Türk Gücü kupanın sahibi oldu. Dr. Fazıl Küçük Stadında dolu tribunler önünde oynanan karşılaşmada Yakup’un kırmızı kart görmesiyle rakibinin 10 kişi kalmasından faydalanan Mağusa Türk Gücü uzatmalarda Şenol, Uvanç (2) ve Kossi’nin golleriyle maçı 4-0 kazanarak kupaya uzandı

Hakemler: Evren Karademir, Hakan Gök, Olgun CanikMTG: Yusuf, Nevzat(Emre Kuvvetlişahin), Bünyamin, Halil, Mehmet Erol, Adil, Ünal (Abdülaziz), Mehmet Gürlü, Emre (Şenol), Uğur(Uvanç), KossiYAK: Ercan, Hüseyin (Kemal), Serhan (Yakup), Yasin, Hasan (Mehmet Çavuş), Mehmet, Fırat, Hasan Evren, Hascan, Mete(Selim), MosesDk 95: Yakup Kırmızı KartMağusa Türk Gücü ile Yenicami arasında oynanan Süper Kupa maçı Dr Fazıl Küçük Stadında oynandı. Mağusa Türk Gücü maça hızlı başladı. Sarı yeşilliler ilk 10 dakikada 2 pozisyon buldular. 10. Dakikada Kossi'nin sert şutunu kaleci Ercan güzel bir refleksle çeldi.Dk 18 Emre'nin harika ara pasına hareketlenen Uğur, kaleci Ercanla karşı karşıya kaldığı anda şutunu çekti. Ercan yine topu çeldi.Dk 45 Mehmet Erol'un serbest vuruştan ortasında Uğur'un kafa vuruşunu kaleci Ercan çeldi.Mağusa Türk Gücü ikinci devreye de etkili başlarken 47'de Ercanla karşı karşıya kalan Kossi, Ercan'ı yine geçemedi.Dk 73 Mehmet Çavuş'un uzak mesafeden akıl dolu vuruşu Yusuf'un bakışları arasında üstten az farkla dışarı çıktı.Dk 80 Mehmet Erol'un soldan ortasında 6 pasta Uğur topa istediği gibi vuramayınca Ercan topa sahip oldu.Dk 91 Defansın arkasına atılan topa hareketlenen Şenol, topu Ercan'ın üzerinden aşırdı. Topu ağlara gideceğini düşünen Şenol bir an duraklayınca pozisyonunu kaybedip, topu dışarı attı.Dk 97 Şenol 1 - 0 Uvanç'ın soldan ortasında arka direkte topa iyi yükselen Şenol kafa ile golü attı. 1 0Dk 119 Uvanç 2 0 Defansın arkasına atılan topa hareketlenen Uvanç sol çaprazda topu kontrol ettikten sonra sert bir vuruşla golü attı. 2 0k 111 Kossi 3 0 Ünal ile başlayan atakta Şenol sağdan Kossi'ye al da dercesine topu çıkardı. Kossi de golü attı. 3 0Dk 119 Uvanç 4 0 Mehmet Erol'un gerçekleştirdiği atakta, topu önünde bulan Uvanç sert bir şutla skoru belirledi.