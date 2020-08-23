Galatasaray’da transfer için kritik hafta

Galatasaray’da, transfer çalışmalarında kritik haftaya giriliyor. Orta saha takviye yapmak isteyen yönetim, girişimlerini yoğunlaştırdı

Galatasaray’da, transferde kritik hafta yaşanacak. İstenen takviyeleri yaparak bir önce Fatih Terim’in eline hazır bir takım vermek isteyen yönetim, yoğun mesai harcıyor. Sarı kırmızılılar, KamilJozwiak için LechPoznan ile bir kez daha görüşecek.

22 yaşındaki sol kanat oyuncusu için yapılan temasların olumlu geçtiği ve Galatasaray'ın, Polonya ekibine yeni bir teklif sunulacağı ifade edildi. Sarı kırmızılıların Jozwiak için kiralama teklifinde bulunacağı öğrenilirken, sözleşmede yer alacak satın alma opsiyonu için pazarlık yapacağı gelen haberler arasında.

Diğer yandan Galatasaray, orta saha transferini de bu hafta bitirmeyi amaçlıyor. Yönetimin; Lerma, Lemina, Seri ve Moder dörtlüsünden ikisine sarı kırmızılı formayı giydirmek istediği kaydedildi.

Lemina için son kez Southampton ile görüşecek Galatasaray, Bournemouth ile de Lerma’nın transferi için temaslarını sıklaştırdı. Jean Michael Seri’nin de 1 yıl daha kiralanması gündeme gelirken, pazarlıkta Fulham’ın yakından takip ettiği RyanBabel’inde kullanılabileceği belirtildi.

Alman ekiplerinin de yakından ilgilendiği Moder'in transferi konusunda da ısrarcı olan Galatasaray, LechPoznan'a genç oyuncu için yeni bir teklif sunmaya hazırlanıyor.

