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Lille, lige 1 puanla başladı

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Ligue 1'de 2020-21 sezonunun ilk haftasında Lille, sahasında Rennes'le 1-1 berabere kaldı. Burak Yılmaz, Lille formasıyla ilk resmi maçına çıkarken Zeki Çelik karşılaşmaya ilk 11'de başladı. Yusuf Yazıcı ise 90. dakikada oyuna girdi

Lille, lige 1 puanla başladı
Pierre Mauroy Stadı'nda oynanan Fransa 1. Futbol Ligi ilk hafta karşılaşmasına iyi başlayan ev sahibi Lille, 40. dakikada JonathanBamba'nın golüyle ilk yarıyı 1-0 önde kapadı.
İkinci yarıda ataklarını sıklaştıran konuk ekip Rennes, 74. dakikada Damien Da Silva'nın ağları sarsmasıyla müsabakadan 1-1 eşitlikle ayrıldı.
Öte yandan, Rennes'te 35. dakikada SachaBoey, Lille'de ise 43. dakikada ReinildoMandava doğrudan kırmızı kart görerek takımlarını 10 kişi bıraktı.
Yeni transfer Burak Yılmaz, 64. dakikada Jonathan David'in yerine dahil olarak Lille formasıyla ilk resmi maçına çıktı. Lille'de Zeki Çelik maça ilk 11'de başlayarak 90 dakika boyunca sahada kalırken, Yusuf Yazıcı ise 90. dakikada Benjamin Andre'nin yerine oyuna dahil oldu.
 
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