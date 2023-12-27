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Galatasaray’da ilk 11 netleşiyor

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Galatasaray, Fenerbahçe ile oynayacağı Turkcell Süper Kupa maçının hazırlıklarını sürdürüyor. Teknik direktör Okan Buruk, sahaya çıkaracağı 11'i belirlemeye çalışıyor

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Galatasaray’da ilk 11 netleşiyor
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Galatasaray, Suudi Arabistan'da Fenerbahçe ile oynayacağı Turkcell Süper Kupa maçına hazırlanıyor. Sarı kırmızılılar, 2023 yılını hem galibiyetle hem de kupayla kapatmak istiyor.
Teknik direktör Okan Buruk, bu mücadelede sahaya süreceği 11'i netleştirmeye çalışıyor.
Galatasaray'ın kalesini FernandoMuslera koruyacak. Sağ bekte SachaBoey, solda ise Barış Alper Yılmaz görev alacak.
Stoper tandeminde Abdülkerim Bardakcı ile Victor Nelsson'ın olması bekleniyor.
Orta saha ikilisi LucasTorreira ve Kerem Demirbay'dan oluşacak. O bölgede Kaan Ayhan da seçenekler arasında yer alıyor.
Sol kanatta Kerem Aktürkoğlu, sağda ise HakimZiyech forma giyecek. DriesMertens ise forvet arkasında görev alacak.
WilfriedZaha'nın 11'de başlaması durumunda Kerem Aktürkoğlu, Mertens'in yerine geçecek.
Ligde oynanan derbide elmacık kemiğine darbe alan MauroIcardi'nin durumu ise maç saatinde belli olacak.
Suudi Arabistan kafilesinde yer alacak olan Arjantinli golcü, kendisini iyi hissetmesi halinde ileri uçta görev yapacak.
 
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