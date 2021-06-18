Eyüpspor, Umut Bulut ve Stancu’yu transfer etti

TFF 1. Lig'in yeni takımlarından Eyüpspor, tecrübeli forvet oyuncuları Umut Bulut ile BogdanStancu’yu kadrosuna kattı

TFF 1. Lig'in yeni takımlarından Eyüpspor, tecrübeli forvet oyuncusu Umut Bulut'u kadrosuna kattı.

Golcü oyuncuyla yıllık 900 bin liradan 1+1 yıllık anlaşmaya varıldı.

Daha önce MKE Ankaragücü, Trabzonspor, Toulouse, Galatasaray, ve Kayserispor formaları giyen Umut Bulut, Süper Lig'deki son sezonunu ise Yeni Malatyaspor'da geçirmişti.

İmza töreninden sonra konuşan Umut Bulut: "Futbol dünyasının asırlık çınarına geldiğim ve böyle bir aileye katıldığım için çok mutluyum. Büyük başarılar elde edeceğimize inancım tam. Herkes için hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

STANCU'YU DA KADROSUNA KATTI

Öte yandan Eyüpspor, Umut Bulut'un ardından BogdanStancu'yu da transfer etti.

Eyüpspor Kulübü, Rumen futbolcu ile 1+1 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu.

AA muhabirine açıklamada bulunan kulüp başkan vekili Fatih Kulaksız, Umut Bulut ve Stancu gibi iki tecrübeli oyuncuyla anlaştıklarını, TFF 1. Lig'de zirveye oynayan bir takım oluşturma amacıyla transfer çalışmalarına devam ettiklerini söyledi.

