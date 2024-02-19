Galatasaray seriyi 14'e çıkardı

Galatasaray, bu sezon lig, kupa ve Avrupa'daki başarılı grafiğiyle dikkat çekiyor.
Galatasaray, MKE Ankaragücü'nü 3-0 yenerek liderliğini sürdürdü. Okan Buruk'un ekibi, böylece ligde üst üste 7'nci galibiyetini aldı.
Galatasaray, yenilmezlik serisini de 14 maça çıkardı. Sarı kırmızılılar, bu süreçte 12 galibiyet ve 2 beraberlik elde etti.
Okan Buruk'un öğrencileri, ligdeki tek yenilgisini ise 12'nci haftada deplasmandaAtakaşHatayspor karşısında yaşadı.
Okan Buruk'un öğrencileri, bu sezon 41 resmi maça çıktı. 31 kez kazanan sarı kırmızılılar, 6 kez sahadan beraberlikle ayrıldı.
Bu sezon üç kulvarda mücadele eden Galatasaray, resmi maçlarda 4 kez kaybetti.
Şampiyonlar Ligi elemelerinde 6 maça çıkan sarı kırmızılı ekip, bu karşılaşmaların 5'ini kazandı ve 1'den de beraberlikle ayrıldı.
Galatasaray, grup aşamasında ise 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 3 mağlubiyet yaşadı.
Avrupa Ligi son 16 play-off turunda Sparta Prag ile eşleşen sarı kırmızılılar, ilk maçta rakibini 3-2 yenmeyi başardı.
Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası'nda da rakiplerine şans vermedi.
Sarı kırmızılılar, evinde oynadığı Ümraniyespor ve TeksütBandırmaspor maçlarını kazanarak yoluna kayıpsız devam etti.
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