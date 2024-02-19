Galatasaray seriyi 14'e çıkardı

Galatasaray'ın bu sezon bileği bükülmüyor. Sarı kırmızılılar, ligdeki yenilmezlik serisini 14 maça çıkardı

Galatasaray, bu sezon lig, kupa ve Avrupa'daki başarılı grafiğiyle dikkat çekiyor.

Galatasaray, MKE Ankaragücü'nü 3-0 yenerek liderliğini sürdürdü. Okan Buruk'un ekibi, böylece ligde üst üste 7'nci galibiyetini aldı.

Galatasaray, yenilmezlik serisini de 14 maça çıkardı. Sarı kırmızılılar, bu süreçte 12 galibiyet ve 2 beraberlik elde etti.

Okan Buruk'un öğrencileri, ligdeki tek yenilgisini ise 12'nci haftada deplasmandaAtakaşHatayspor karşısında yaşadı.

Okan Buruk'un öğrencileri, bu sezon 41 resmi maça çıktı. 31 kez kazanan sarı kırmızılılar, 6 kez sahadan beraberlikle ayrıldı.

Bu sezon üç kulvarda mücadele eden Galatasaray, resmi maçlarda 4 kez kaybetti.

Şampiyonlar Ligi elemelerinde 6 maça çıkan sarı kırmızılı ekip, bu karşılaşmaların 5'ini kazandı ve 1'den de beraberlikle ayrıldı.

Galatasaray, grup aşamasında ise 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 3 mağlubiyet yaşadı.

Avrupa Ligi son 16 play-off turunda Sparta Prag ile eşleşen sarı kırmızılılar, ilk maçta rakibini 3-2 yenmeyi başardı.

Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası'nda da rakiplerine şans vermedi.

Sarı kırmızılılar, evinde oynadığı Ümraniyespor ve TeksütBandırmaspor maçlarını kazanarak yoluna kayıpsız devam etti.



