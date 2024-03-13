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Galatasaray, Muslera ile devam etmek istiyor

Galatasaray'da, sezon sonunda sözleşmesi sona erecek Fernando Muslera'nın geleceği merak konusu... Sarı kırmızılı yönetim, Uruguaylı file bekçisiyle 1 yıl daha yola devam etmek istiyor

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Galatasaray, Muslera ile devam etmek istiyor
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Galatasaray'da sezon bitmeden iç transfer çalışmaları başladı. Sarı kırmızılılar, özellikle kaptan Fernando Muslera'yı takımda tutmak istiyor.
Tecrübeli kalecinin kulüpteki geleceği henüz netleşmedi. Yönetim, 37 yaşındaki file bekçisiyle en az 1 yıl daha yola devam etmeyi amaçlıyor.
Ailesi Uruguay'a giden Muslera ile görüşmeler sürüyor. Çocuklarının eğitimini ülkesinde sürdürmek isteyen tecrübeli kaleci, henüz kararını vermedi. Yönetimin, milli takım arasında Muslera ile yeniden masaya oturacağı öğrenildi.
Fernando Muslera, Galatasaray'dan yıllık 2.5 milyon avro maaş alıyor. Uruguaylı kalecinin ücretinde indirime gitmesi planlanıyor.
Sarı kırmızılı yönetimin, aynı maaşla 1 yıllık sözleşme önermeye sıcak bakabileceği de gelen haberler arasında...
Fernando Muslera, Galatasaray forması giydiği 13 sezonda 498 maça çıktı. Uruguaylı kaleci, bu mücadelelerde rakiplerin 530 golüne engel olamadı. Tecrübeli file bekçisi, 178 karşılaşmada ise kalesini gole kapatmayı başardı. Galatasaray'da adını efsaneler arasına yazdıran Muslera, sarı kırmızılı kulüple 6 lig şampiyonluğu yaşadı.
 
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