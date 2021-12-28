Ziraat Türkiye Kupası 5. Eleme Turu maçında Galatasaray, Altaş Denizlispor'a penaltı atışları sonunda yenilerek turnuvaya veda etti.
Galatasaray normal süresi ve uzatma devreleri 3-3 biten maçta TFF 1. Lig ekibi Altaş Denizlispor'a penaltı atışları sonunda yenilerek Ziraat Türkiye Kupası'na 5. turda veda etti.
NEF Stadı'ndan oynanan mücadelede sarı-kırmızılıların gollerini 29. dakikada Alpaslan Öztürk, 49. dakikada Halil Dervişoğlu ve 50. dakikada Mustafa Muhammed kaydetti.
Konuk Altaş Denizlispor'un golleri ise 9. dakikada İlhan Depe, 38. dakikada Brahim Darri ve 90+9'da Victor Nelsson'dan (kendi kalesine) geldi.
Seri penaltı atışlarında da ilk 5 penaltı atışında eşitlik bozulmazken 6. Penaltı atışlarında Galatasaray futbolcusu Oğulcan penaltıyı kaçırınca Galatasaray kupaya veda etti.
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