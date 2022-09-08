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Galatasaray'dan transfer bombardımanı

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Galatasaray, son olarak Premier Lig ekibi Manchester United'da forma giyen İspanyol orta saha oyuncusu Juan Mata ile transfer görüşmelerine başladığını duyurdu. Mata, sarı-kırmızılı ekibin 5 saat içinde KAP'a bildirdiği 5. transfer oldu

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Galatasaray'dan transfer bombardımanı
Sarı-kırmızılı ekip, Mauro Icardi, Yusuf Demir, Mathias Ross Jensen ve Milot Rashica'nın ardından Juan Mata'yı da Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi. Mata, sarı-kırmızılı ekibin 5 saat içinde KAP'a bildirdiği 5. transfer oldu.
Sarı-kırmızlı ekipten yapılan açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:
"Profesyonel futbolcu Juan Manuel Mata Garcia'nın Kulübümüze transferi konusunda, futbolcu ile resmi görüşmelere başlanmıştır."
34 yaşındaki İspanyol 10 numara, son olarak İngiltere Premier Lig temsilcisi Manchester United'da forma giydi.
Bonservisi elinde olan Mata, geçen sezon ManU ile 12 resmi maça çıktı.
 
 
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