Galatasaray'dan transfer bombardımanı

Sarı-kırmızılı ekip, Mauro Icardi, Yusuf Demir, Mathias Ross Jensen ve Milot Rashica'nın ardından Juan Mata'yı da Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi. Mata, sarı-kırmızılı ekibin 5 saat içinde KAP'a bildirdiği 5. transfer oldu.
Sarı-kırmızlı ekipten yapılan açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:
"Profesyonel futbolcu Juan Manuel Mata Garcia'nın Kulübümüze transferi konusunda, futbolcu ile resmi görüşmelere başlanmıştır."
34 yaşındaki İspanyol 10 numara, son olarak İngiltere Premier Lig temsilcisi Manchester United'da forma giydi.
Bonservisi elinde olan Mata, geçen sezon ManU ile 12 resmi maça çıktı.
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