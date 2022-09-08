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Chelsea'de Graham Potter dönemi

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Chelsea'de Graham Potter dönemi
Chelsea, Graham Potter ile 5 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı
Başkent ekibinden yapılan açıklamada, Brighton'ı çalıştıran 47 yaşındaki İngiliz teknik adamla 5 yıllık sözleşme imzalandığı kaydedildi.
Yaz transfer döneminde 280 milyon euro harcayan Chelsea, ligde ve Avrupa'da alınan kötü sonuçların ardından Alman çalıştırıcı Thomas Tuchel ile yollarını ayırmıştı.
Teknik direktörlük kariyerinde Ostersund ve Swansea City'nin ardından 2019 yılında Brighton'ın başına geçen Potter, 135 maçta 42 galibiyet, 47 mağlubiyet elde etti.
 
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