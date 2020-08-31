Galatasaray'dan gollü prova

2020-21 sezonu hazırlıklarına devam eden Galatasaray, TFF 1. Lig ekiplerinden Ümraniyespor ile karşılaştı. Fatih Terim'in öğrencileri yaptığı son hazırlık karşılaşmasında İstanbulspor'u 1-0 mağlup etmişti. Sarı Kırmızılı ekip bugün Ümraniyespor karşısında 2-0'lık galibiyetle ayrıldı. Galatasaray'a galibiyeti getiren golleri 10. dakikada Falcao ve 80. dakikada Ömer Bayram kaydetti.
Galatasaray 2. yarıda farklı bir 11'le sahada yer aldı. Sarı Kırmızılı ekipte Okan Kocuk, Ahmet Çalık, Adem Büyük, Ömer Bayram, Jimmy Durmaz, Emre Taşdemir, Ali Yavuz Kol, Emin Bayram, Taylan Antalyalı, Sekidika, Feglouli sahaya çıkan isimler oldu.
GALATASARAY'IN UEFA AVRUPA LİGİ'NDEKİ RAKİBİ NEFTÇİ BAKÜ
Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi 2. Ön Eleme Turu'nda Azerbaycan ekibi Neftçi Bakü ile eşleşti.
İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA merkezinde, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. Eleme Turu ve UEFA Avrupa Ligi 2. Eleme Turu'nun kura çekimi gerçekleştirildi.
Galatasaray, kura çekiminde Azerbeycan ekibi Neftçi ile eşleşti.
Tek maç üzerinden yapılacak tur 17 Eylül'de Azerbaycan'da oynanacak.
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