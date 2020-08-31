Türkiye-Macaristan maçına Portekizli hakem

Türkiye A Milli Futbol Takımı'nın, UEFA Uluslar B Ligi 3. Grup'ta Macaristan ile 3 Eylül Perşembe günü sahasında yapacağı karşılaşmada Portekizli hakem ArturDias görev yapacak.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Sivas Yeni 4 Eylül Stadyumu'ndaki mücadelede Dias'ın yardımcılıklarını aynı ülkeden RuiTavares ve PauloSoares gerçekleştirecek.

Hugo Miguel ise dördüncü hakem olarak sahada yer alacak.

A MİLLİ FUTBOL TAKIMI'NDA SAKATLIK ŞOKU

A Milli Futbol Takımı'nda Mert Çetin, sakatlığı nedeniyle aday kadrodan çıkarıldı.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, İtalya'nın Hellas Verona takımında forma giyen 23 yaşındaki savunma oyuncusunun sağ ayak tabanındaki sakatlık nedeniyle aday kadrodan çıkarıldığı belirtildi.

Milli takım, UEFA Uluslar Ligi'nde 3 Eylül'de Macaristan ve 6 Eylül'de Sırbistan ile karşılaşacak.

