banner913
banner932
Girne’de fark yaratan bir meyhane: “Salut”
Girne’de fark yaratan bir meyhane: “Salut”
67 0
PGM Bayram için bütün tedbirler alındı.
PGM Bayram için bütün tedbirler alındı.
13 0
 
Hemşire ve ebeler uyarı grevinde
Hemşire ve ebeler uyarı grevinde
14 0
Terörist KKTC’ye kaçmış
Terörist KKTC’ye kaçmış
77 0
Türkiye, KKTC'ye akacak
Türkiye, KKTC'ye akacak
291 0
Alaniçi, Serdarlı’ya ‘dur’ dedi
Alaniçi, Serdarlı’ya ‘dur’ dedi
122 0
28 yaşındaki sürücü trafik kazasında öldü
28 yaşındaki sürücü trafik kazasında öldü
73 0
banner915

Galatasaray'da yeni sezon mesaisi başlıyor

banner476

Geçen sezonu şampiyonlukla tamamlayan Galatasaray bugün top başı yapacak. Sarı-kırmızılılar, 8 Temmuz'daki Avusturya kampı öncesinde Florya'da toplanacak ve ilk antrenmanını gerçekleştirecek

banner825
Galatasaray'da yeni sezon mesaisi başlıyor
banner960
Galatasaray'da tatillerini tamamlayan teknik heyet ve futbolcular, Florya'da toplanacak. Geçen sezonu farklı takımlarda kiralık olarak geçiren birçok isim de antrenmanlara katılacak.
Sarı kırmızılıların hazırlık dönemi planlaması da belli oldu. Galatasaray, 11 gün boyunca İstanbul'da çalışmalarını sürdürecek. Bu süreçte, İngiliz ekibi Hull City ile Kocaeli Stadyumu'nda bir hazırlık maçı yapılacak.
Galatasaray'ın yurt dışı kampı ise 8 Temmuz'da başlayacak. Sarı kırmızılılar, Avusturya'nın Graz şehrinde güç depolayacak.
18 Temmuz'da İstanbul'a dönecek Okan Buruk ve öğrencileri, Graz'da yapacağı hazırlık müsabakalarında son durumunu test edecek.
Galatasaray, 25 veya 26 Temmuz’da sezonun ilk maçına çıkacak. Temsilcimiz, Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme Turu'nda Zalgiris Vilnius - Struga eşleşmesinin galibiyle karşı karşıya gelecek.
Yönetim, bu karşılaşmaya kadar bazı transferlerin takıma katılmasını hedefliyor.
 
 
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.