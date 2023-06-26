Galatasaray'da yeni sezon mesaisi başlıyor

Galatasaray'da tatillerini tamamlayan teknik heyet ve futbolcular, Florya'da toplanacak. Geçen sezonu farklı takımlarda kiralık olarak geçiren birçok isim de antrenmanlara katılacak.
Sarı kırmızılıların hazırlık dönemi planlaması da belli oldu. Galatasaray, 11 gün boyunca İstanbul'da çalışmalarını sürdürecek. Bu süreçte, İngiliz ekibi Hull City ile Kocaeli Stadyumu'nda bir hazırlık maçı yapılacak.
Galatasaray'ın yurt dışı kampı ise 8 Temmuz'da başlayacak. Sarı kırmızılılar, Avusturya'nın Graz şehrinde güç depolayacak.
18 Temmuz'da İstanbul'a dönecek Okan Buruk ve öğrencileri, Graz'da yapacağı hazırlık müsabakalarında son durumunu test edecek.
Galatasaray, 25 veya 26 Temmuz’da sezonun ilk maçına çıkacak. Temsilcimiz, Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme Turu'nda Zalgiris Vilnius - Struga eşleşmesinin galibiyle karşı karşıya gelecek.
Yönetim, bu karşılaşmaya kadar bazı transferlerin takıma katılmasını hedefliyor.
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.