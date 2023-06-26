Galatasaray'da yeni sezon mesaisi başlıyor

Geçen sezonu şampiyonlukla tamamlayan Galatasaray bugün top başı yapacak. Sarı-kırmızılılar, 8 Temmuz'daki Avusturya kampı öncesinde Florya'da toplanacak ve ilk antrenmanını gerçekleştirecek

Galatasaray'da tatillerini tamamlayan teknik heyet ve futbolcular, Florya'da toplanacak. Geçen sezonu farklı takımlarda kiralık olarak geçiren birçok isim de antrenmanlara katılacak.

Sarı kırmızılıların hazırlık dönemi planlaması da belli oldu. Galatasaray, 11 gün boyunca İstanbul'da çalışmalarını sürdürecek. Bu süreçte, İngiliz ekibi Hull City ile Kocaeli Stadyumu'nda bir hazırlık maçı yapılacak.

Galatasaray'ın yurt dışı kampı ise 8 Temmuz'da başlayacak. Sarı kırmızılılar, Avusturya'nın Graz şehrinde güç depolayacak.

18 Temmuz'da İstanbul'a dönecek Okan Buruk ve öğrencileri, Graz'da yapacağı hazırlık müsabakalarında son durumunu test edecek.

Galatasaray, 25 veya 26 Temmuz’da sezonun ilk maçına çıkacak. Temsilcimiz, Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme Turu'nda Zalgiris Vilnius - Struga eşleşmesinin galibiyle karşı karşıya gelecek.

Yönetim, bu karşılaşmaya kadar bazı transferlerin takıma katılmasını hedefliyor.



