Galatasaray'da sakatlıklar artıyor

Galatasaray'da sakatlığı bulunan oyuncuların tedavisi sürüyor. Abdülkerim Bardakcı, Davinson Sanchez ve Kaan Ayhan'ın Kasımpaşa maçına yetişmesi zor görünüyor

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 30'uncu haftasında Kasımpaşa ile oynayacağı maçının hazırlıklarına Salı günü başlayacak.

Okan Buruk ve öğrencileri, kazanarak milli takım arasına galibiyetle girmeyi hedefliyor.

Ancak sarı kırmızılı ekibin savunma hattında eksikler artıyor.

Beşiktaş maçında sakatlığı nedeniyle kadroda olmayan Abdülkerim Bardakcı'nın Çaykur Rizespor maçının ardından Kasımpaşa'ya karşı da oynaması beklenmiyor.

Beşiktaş maçında aldığı darbe sonrası sakatlık yaşayan Davinson Sanchez'in de bu mücadeleye yetişmesi zor görünüyor.

Son maçta Kaan Ayhan'ın da sakatlanarak oyundan çıkmasıyla eksiklerin sayısı çoğaldı.

Teknik Direktör Okan Buruk savunma hattında kime şans vereceğini düşünüyor.

Stoperde Berkan Kutlu'nun performansını beğenen Okan Buruk, Nelsson'un yanında yine milli futbolcuya forma verecek.

Yeni transfer Serge Aurier ise sakatlığını atlattı.

Fildişili futbolcunun kendisini tamamen hazır hissetmesi halinde Kasımpaşa maçında kadroda olması bekleniyor.

Ancak teknik direktör Okan Buruk'un savunmanın sağında Barış Alper'i ilk tercih olarak gördüğü öğrenildi.

