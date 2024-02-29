banner913
banner932
Bitmeyen kâbus TL!
Bitmeyen kâbus TL!
257 0
Bir günde diploma
Bir günde diploma
43 0
 
Trabzonspor kupada yarı finalist
Trabzonspor kupada yarı finalist
33 0
Lastikli Yükleyici nedir ve ne gibi avantajlar sağlar?
Lastikli Yükleyici nedir ve ne gibi avantajlar sağlar?
31 0
19 0
İşbirliği önerileri konuşuldu
İşbirliği önerileri konuşuldu
19 0
"Ülkede organize suç örgütlenmesi var"
17 0
banner1012

Galatasaray da kupaya veda etti

Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maçında sahasında VavaCars Fatih Karagümrük'e 2-0 yenilerek organizasyona veda etti. Karagümrük yarı finalde Trabzonspor ile eşleşti

banner974
Galatasaray da kupaya veda etti
banner971

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maçında Galatasaray, VavaCars Fatih Karagümrük'ü konuk etti.

Karagümrük, 6. dakikada Markao ve 84. dakikada Ryan Mendes'in golleriyle karşılaşmayı 2-0 kazanıp adını yarı finale yazdırdı.

Yarı finale yükselen VavaCars Fatih Karagümrük, Trabzonspor'un rakibi oldu.

Kupaya 5. turdan başlayan Galatasaray, Trendyol 1. Lig temsilcisi Ümraniyespor'u 4-1'le geçtikten sonra son 16 turunda aynı ligden Teksüt Bandırmaspor'u da 4-2 mağlup ederek çeyrek finale yükselmişti.

Organizasyona 4. turdan dahil olan VavaCars Fatih Karagümrük ise sırasıyla TFF 2. Lig temsilcileri Belediye Derincespor ile Kırklarelispor'u ve Trendyol Süper Lig takımı Yılport Samsunspor'u elemeyi başarmıştı.

banner979
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.