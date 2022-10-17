Galatasaray'da gol sıkıntısı sürüyor

Galatasaray, gol yollarında zorluk yaşıyor. Sarı-kırmızılılar, ligde 3 puanlı sisteme geçilen 1987-1988 sezonundan beri en az gol attığı 3'üncü sezonu geçiriyor.
Galatasaray, 1989-1990 ve 2019-2020 sezonlarının ilk 9 haftasında 9 kez fileleri havalandırmıştı. Okan Buruk'un ekibi, bu sezon oynadığı 9 karşılaşmada ise 10 kez gol sevinci yaşadı.
Sarı-kırmızılılarda bu sezon takıma katılan isimlerin çoğu henüz skor katkısı veremedi. Kadrosunu 13 transferle güçlendiren Galatasaray'da, takıma yeni katılan 11 futbolcu şu ana dek gol veya asist üretemedi.
Yalnızca SergioOliveira 1 kez fileleri havalandırdı, FredrikMidtsjö ise 1 gol pası verdi.
TEKNİK EKİBE YENİ İSİM: MORİTZ VOLZ
Diğer yandan Galatasaray, Alman yardımcı antrenörMoritzVolz ile anlaşma sağladı. Kısa süre içinde ekibe katılması beklenen Volz, son olarak Leipzig takımında JulianNagelsmann'ın yardımcılığını yapmıştı.
Sarı-kırmızılılar, 39 yaşındaki çalıştırıcıdan oyuncu izleme konusunda da destek alacak.
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