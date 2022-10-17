Akçay'da bulunan Koopbank’a ait ambarın spor salonu olarak kullanılacak olması ile ilgili olarak Koopbank’tan, “Çocuklarımızın iyi birer sporcu olmalarına katkıda bulunmak bizleri her zaman mutlu eder.” açıklaması yapılırken, Kemal Ataman “Geleceğin şampiyonlarının yetişmesini ümit ediyorum.” açıklamasını yaptı

Akçay'da Koopbank bünyesinde bulunan 460 metrekare alana sahip ambar Cimnastik Federasyonu ve Akçay Köyü Muhtarlığı işbirliği ile bölge çocuklarının ve gençlerinin cimnastik sporunu yapabilecekleri bir salona dönüştürülüyor.

Koopbank Genel Müdürlük binasında imzalanan protokol ile ambarın spor salonu olarak kullanımı Cimnastik Federasyonu ve Akçay Muhtarlığına verildi.

Konuyla ilgili olarak Koopbank ve Koopbank genel müdürü Kemal Ataman açıklamalar yaptılar.

Koopbank açıklamasında “Akçay'da bankamız bünyesinde bulunan 460 metrekare alana sahip ambar Cimnastik Federasyonu ve Akçay Köyü Muhtarlığı işbirliği ile bölge çocuklarının ve gençlerinin cimnastik sporunu yapabilecekleri bir salona dönüştürülüyor.

Koopbank Genel Müdürlük binasında imzalanan protokol ile ambarın spor salonu olarak kullanımı Cimnastik Federasyonu ve Akçay Muhtarlığına verildi.

Bu ülkenin geleceği olan çocuklarımızın iyi birer birey ve sporcu olmalarına katkıda bulunmak bizleri her zaman mutlu eder. Akçay köyü ve bölge halkına hayırlı olsun.” ifadeleri kullanıldı.

Koopbank genel müdürü Kemal Ataman ise “Akçay'da bir ambar yakında bölge çocuklarına cimnastik salonu oluyor. Geleceğin şampiyonlarının yetişmesini ümit ediyorum.” ifadelerini kullandı.”

DERELİKÖYLÜ: CİMNASTİK SALONUMUZ BÖLGEYE HİZMET VERECEK

Konuyla ilgili olarak Akçay muhtarı Uğur Dereliköylüaçıklama yaptı. “Akçay köyümüzde yeni projemiz olan cimnastik salonumuz çok yakında tüm bölgemize hizmet vermeye başlayacak. Bundan dolayı mutluyuz, sevinçliyiz.

Bölgemize hayırlısı olsun. Gelecek için, yarınlarımız için hep birlikte çalışmaya devam edeceğiz.”

