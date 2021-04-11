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El Clasico'da kazanan Real Madrid

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El Clasico'da kazanan Real Madrid
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İspanya Ligi'nde (La Liga) El Clasico heyecanı yaşandı. Haftanın dev maçında Real Madrid, evinde Barcelona ile karşı karşıya geldi.

Şampiyonluk yarışını doğrudan etkileyecek mücadelenin kazananı, 2-1'lik skorla Real Madrid oldu.

Ev sahibi ekip, 13. dakikada Karim Benzema'nın topuğuyla yaptığı vuruş ile skorda üstünlüğü yakaladı. Dakikalar 28'i gösterirken serbest vuruşta topun başına geçen Toni Kroos, ilk yarının skorunu belirledi: 2-0.

İkinci yarıya etkili başlayan Barcelona, aradığı golü 60. dakikada buldu. Jordi Alba'nın ortasında topu filelerle buluşturan Oscar Mingueza, skoru 2-1'e getirdi.

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