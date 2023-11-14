Galatasaray'da Angelino, 3 maça daha çıkması durumunda sözleşmesindeki opsiyon devreye girecek. Sarı kırmızılılar, İspanyol futbolcu için kararını devre arasında verecek

Galatasaray'da, Angelino belirsizliği sürüyor. 26 yaşındaki oyuncu, şu ana kadar gösterdiği performansla beklentilerin altında kaldı.

Geçtiğimiz sezon Hoffenheim formasıyla 35 maça çıkan Angelino, 1 gol 12 asistlik katkı vermişti.

26 yaşındaki sol bek, bu sezon ise Galatasaray'ın oynadığı 22 resmi karşılaşmanın 17'sinde forma giydi.

İspanyol oyuncu, sarı kırmızılı formayla 1 kez fileleri havalandırırken 1 de asist üretti. Angelino, yaz transfer döneminde Alman ekibi Leipzig'den 1 buçuk milyon avro bedelle kiralanmıştı.

İspanyol futbolcunun sözleşmesinde şarta bağlı zorunlu satın alma opsiyonu bulunuyor. 26 yaşındaki sol bekin, sarı kırmızılı kulüpte 3 maça daha çıkması durumunda bu opsiyon devreye girecek.

Galatasaray, bu transferin gerçekleşmesi durumunda Leipzig kulübüne 6 milyon euro bonservis bedeli ödeyecek.

Galatasaray yönetimi, Angelino konusundaki düşüncesini henüz netleştirmedi.

Sarı kırmızılıların, İspanyol oyuncuyla ilgili kararını devre arasında vereceği öğrenildi.

O zamana dek sol bek arayışlarını da sürdürecek olan yönetim, son kararı teknik direktör Okan Buruk'a bırakacak.



