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Galatasaray'da Angelino belirsizliği

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Galatasaray'da Angelino, 3 maça daha çıkması durumunda sözleşmesindeki opsiyon devreye girecek. Sarı kırmızılılar, İspanyol futbolcu için kararını devre arasında verecek

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Galatasaray'da Angelino belirsizliği
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Galatasaray'da, Angelino belirsizliği sürüyor. 26 yaşındaki oyuncu, şu ana kadar gösterdiği performansla beklentilerin altında kaldı.
Geçtiğimiz sezon Hoffenheim formasıyla 35 maça çıkan Angelino, 1 gol 12 asistlik katkı vermişti.
26 yaşındaki sol bek, bu sezon ise Galatasaray'ın oynadığı 22 resmi karşılaşmanın 17'sinde forma giydi.
İspanyol oyuncu, sarı kırmızılı formayla 1 kez fileleri havalandırırken 1 de asist üretti. Angelino, yaz transfer döneminde Alman ekibi Leipzig'den 1 buçuk milyon avro bedelle kiralanmıştı.
İspanyol futbolcunun sözleşmesinde şarta bağlı zorunlu satın alma opsiyonu bulunuyor. 26 yaşındaki sol bekin, sarı kırmızılı kulüpte 3 maça daha çıkması durumunda bu opsiyon devreye girecek.
Galatasaray, bu transferin gerçekleşmesi durumunda Leipzig kulübüne 6 milyon euro bonservis bedeli ödeyecek.
Galatasaray yönetimi, Angelino konusundaki düşüncesini henüz netleştirmedi.
Sarı kırmızılıların, İspanyol oyuncuyla ilgili kararını devre arasında vereceği öğrenildi.
O zamana dek sol bek arayışlarını da sürdürecek olan yönetim, son kararı teknik direktör Okan Buruk'a bırakacak.
 
 
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