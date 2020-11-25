Futbolda yaşanan belirsizlik devam ederken, Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu ile kulüpler, bir araya gelerek gelinen aşamayı görüşecekler.

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu yönetiminin kulüplerle 2 Aralık’ta bir araya geleceği öğrenilirken, futbolun kader günü olarak görülen 2 Aralık Çarşamba günü futbol ile ilgili net bir karar alınmasının da gündemde olduğu bilgisi edinildi.

