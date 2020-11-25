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Futbolun kader günü

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Futbolun kader günü
Futbolda yaşanan belirsizlik devam ederken, Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu ile kulüpler, bir araya gelerek gelinen aşamayı görüşecekler.
Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu yönetiminin kulüplerle 2 Aralık’ta bir araya geleceği öğrenilirken, futbolun kader günü olarak görülen 2 Aralık Çarşamba günü futbol ile ilgili net bir karar alınmasının da gündemde olduğu bilgisi edinildi.
 
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