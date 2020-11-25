Futbolda yaşanan belirsizlik devam ederken, Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu ile kulüpler, bir araya gelerek gelinen aşamayı görüşecekler.
Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu yönetiminin kulüplerle 2 Aralık’ta bir araya geleceği öğrenilirken, futbolun kader günü olarak görülen 2 Aralık Çarşamba günü futbol ile ilgili net bir karar alınmasının da gündemde olduğu bilgisi edinildi.
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.