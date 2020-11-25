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TDP, “26 varsa biz yokuz” dedi

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TDP PM, kendileri dışında oluşacak 26 ve üzeri sayıya sahip bir oluşumda, TDP’nin yer almamasını kararlaştırdı

TDP, “26 varsa biz yokuz” dedi
Toplumcu Demokrasi Partisi Parti Meclisi bu akşam toplandı. Toplantıda gerçekçi bir koalisyon teklifi durumunda, belirlenen prensipler doğrultusunda bunu görüşmek üzere Genel Başkan ve MYK’ya yetki verildi. Toplantıda ayrıca TDP dışında oluşacak 26 ve üzeri sayıya sahip bir oluşumda, TDP’nin yer almayacağı da karara bağlandı. Toplantıda aşağıdaki tespitler yapılarak, kararlar alındığı duyuruldu: "Yapılan değerlendirmede öncelikle, son dönemde toplumun en temel ihtiyaçlarını dahi karşılayacak organizasyonu oluşturamayan, aynı zamanda halkın iradesi ve demokrasisini güvence altına alamayan bir yapı ile ülkenin bugünkü kaosa sürüklendiği ortaya konmuştur. Bu gibi yönetimlerin tekrarı ise ciddi bir toplumsal özgüven kaybının yaşanmasına sebep olmakta, bununla birlikte “biz yapamayız” tutumu bu durumu güçlendirmekte ve bu da demokrasimizi müdahaleye daha açık bir duruma getirmektedir. Bu çerçevede bugün en temel ihtiyacın, hem toplumun iradesine sahip çıkacak, hem de insanlarımızın temel ihtiyaçlarına karşılık verecek bir yapı olduğu ortaya çıkmaktadır. TDP bu prensipler doğrultusunda oluşacak ve toplumun özgüveni ile kendi ayakları üzerinde duracak olanakları yaratacak olası bir yapıda sorumluluk almaya hazırdır. Bu şartları oluşturacak prensip ve adımlar Parti Meclisi tarafından belirlenmiş ve bu çerçevede tarafımıza gelecek olası ve gerçekçi bir koalisyon teklifi durumunda, belirlenen prensipler doğrultusunda bunu görüşmek üzere Genel Başkan ve MYK’ya yetki verilmiştir. Bununla birlikte mevcut aritmetik değerlendirildiğinde, TDP dışında oluşacak 26 ve üzeri sayıya sahip bir oluşumda, TDP’nin yer almayacağı da karara bağlanmıştır. TDP bugüne değin laik, demokratik, çağdaş, temel hak ve özgürlükleri merkezine alan, kendi stratejik kurumlarının özelleşmesine karşı duran, Kıbrıs konusunda çözüm perspektifini önde tutan bir siyaset sürdürmüştür. Bu hassasiyetleri içerecek yapılanmayı her fırsatta zorlayacaktır."
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