Futbolda play-off ve play-out 1. maç sonuçları

AKSA Süper Lig play-out 1. Maçlar
Türk Ocağı – Baf Ü. Yurdu: 3 – 1
Göçmenköy – Hamitköy: 5 – 5
AKSA Birinci Lig play-off 1. Maçlar
Gençler Birliği – Esentepe: 2 – 3
M. Değirmenlik – Karşıyaka 1 – 0
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