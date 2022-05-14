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Futbolda play-off ve play-out 1. maç sonuçları

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Futbolda play-off ve play-out 1. maç sonuçları
AKSA Süper Lig play-out 1. Maçlar
Türk Ocağı – Baf Ü. Yurdu:   3 – 1
Göçmenköy – Hamitköy:       5 – 5
 AKSA Birinci Lig play-off 1. Maçlar
Gençler Birliği – Esentepe:    2 – 3  
M. Değirmenlik – Karşıyaka 1 – 0


 
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