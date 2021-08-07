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Futbolda fikstür çekiliyor

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AKSA Süper Lig ve AKSA 1. Lig olarak anılacak ve 17 Eylül 2021 tarihinde başlayacağı açıklanan liglerin fikstür çekimi 11 Ağustos'ta gerçekleşiyor

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Futbolda fikstür çekiliyor
Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) tarafından organize edilen ve bu sezon AKSA ile yapılacak protokolle AKSA Süper Lig ve AKSA 1.Lig olarak anılacak liglerin fikstür çekimi gerçekleşiyor.
11 Ağustos 2021 Çarşamba günü, saat 15.00’te KTFF Ahmed Sami Topcan Toplantı Salonu’nda çekilecek kura çekimiyle birlikte 2021-2022 sezonunda oynanacak maçların programı da belli olacak.Yapılan açıklamada liglerin 17 Eylül 2021 tarihinde başlayacağı duyurulmuştu.
Fikstür çekimine katılacak takımlar şöyle;
SÜPER LİG
Baf Ülkü Yurdu, Binatlı YSK, Cihangir GSK, Doğan Türk Birliği, Girne Halk Evi, Göçmenköy İYSK, Gönyeli SK, Hamitköy ŞHSK, Küçük Kaymaklı TSK, Lefke TSK, Mağusa Türk Gücü, Merit Alsancak Yeşilova SK, Mesarya SK, Türk Ocağı Limasol, Yenicami AK, Yonpaş Dumlupınar TSK
1.LİG
Bostancı Bağcıl SK, ChinaBazaar  Gençlik Gücü TSK, Çanakkale TSK, Çetinkaya TSK, Dörtyol SK, Düzkaya KOSK, Esentepe KKSK, Görneç KSK, İncirli SK, Karşıyaka ASK, L. Gençler Birliği SK, Maraş GSK, Miracle Değirmenlik SK, Mormenekşe GBSK, Yalova SK, Yeniboğaziçi DSK
 
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