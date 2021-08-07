“Siyasette artık yeni yüzler olmalı”

Merit Christal Cove Otel Genel Müdürü, deneyimli turizmci Ercan Turhan, ülkede yeni yüzlerin siyaset sahnesinde aktif rol oynamalarının önünü açılması gerektiğini vurguladı.
Sosyal medya hesabından açıklama yapan Turhan, ülkenin ekonomik olarak kalkınması için yapılması gerekenleri açıkladı.
Turhan’ın paylaşımı şöyle:
Gerçekten ülkenin ekonomik olarak kalkınması isteniyorsa
Üretim maliyetlerini aşağıya çekeceksin
Kamu reformunu derhal yapıp fazlalık istihdamları ihtiyaç duyulan alanlara kaydıracaksın
Yatırımı teşvik edeceksin
Sermaye girişinin önündeki engelleri kaldıracaksın
Gelirlerini arttırabilmek için tedbirler üreteceksin(ki yapılabılecek yuzlerce icraat var)
Giderlerde max tasarruf sağlayacaksın(yüzlerce yapılabılecek şey var)
En önemlisi ben bunları yaparsan oy alamam sıkıntın ve korkun olmayacak gerekirse siyaseti meslek edinmeyeceksin korkusuzca toplumun yararına icraatlara imza atacaksın
Her zaman likayat sistemine uyacaksın
Ama maalesef siyaseti meslek haline getirmiş kişilerin oy kaygısıyla bu icraatları yapması çok ama çok zor
Bu yuzden icraatlarıyla imza atacak Sıyasetten gelecek beklentileri olmayan siyasetçilere ihtıyacı var bu güzel ülkenin
Bu türde insanları cesaretlendirmek ve yeni yüzlerin siyaset sahnesinde aktif rol oynamalarının önünü açmak gerekir.
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