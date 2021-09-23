Futbolcuların maçlara giriş kartları hazır

Futbolcular Derneği, Kulüpler Birliği ile yaptığı anlaşma neticesinde futbolcular için müsabakaya giriş kartları hazırlandı.

Futbolcular,Futbolcular Derneğine 50 TL karşılığında üye olmak şartı ile 250 TLkarşılığında isimlerine çıkarılacak kartlarını alabilecekler.

Futbolcular Derneği yaptığı açıklamada “Kulüp temsilcilerimizin,maç girişlerinde, arkasında mühür ve imzalı olan kartlarımıza itibar etmelerini istiyoruz. Kart çıkarmak isteyenler, utbolcular Derneği başkanı Berkem Korbay’a ulaşıp, karttan yararlanmaya başlayabilecekler.” ifadeleri kullanıldı.

