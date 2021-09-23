banner583
Fenerbahçe bu sefer hata yapmadı
Fenerbahçe bu sefer hata yapmadı
6 0
Aslan, Kayseri’de kayıp
Aslan, Kayseri’de kayıp
17 0
 
Bitmeyen çile: Alsancak-Lapta yolu
Bitmeyen çile: Alsancak-Lapta yolu
25 0
Zeynep Bastık, Les Ambassadeurs’u coşturacak
Zeynep Bastık, Les Ambassadeurs’u coşturacak
64 0
En tehlikeli 8 internet deneyimi
En tehlikeli 8 internet deneyimi
15 0
Ronaldo'nun boşu yok, Messi suskun
Ronaldo'nun boşu yok, Messi suskun
23 0
Dikkatsizliği pahalıyla mal oldu
Dikkatsizliği pahalıyla mal oldu
304 0
banner661

Futbolcuların maçlara giriş kartları hazır

banner476

banner666
Futbolcuların maçlara giriş kartları hazır
Futbolcular Derneği, Kulüpler Birliği ile yaptığı anlaşma neticesinde futbolcular için müsabakaya giriş kartları hazırlandı.
Futbolcular,Futbolcular Derneğine 50 TL karşılığında üye olmak şartı ile 250 TLkarşılığında isimlerine çıkarılacak kartlarını alabilecekler.
Futbolcular Derneği yaptığı açıklamada “Kulüp temsilcilerimizin,maç girişlerinde, arkasında mühür ve imzalı olan kartlarımıza itibar etmelerini istiyoruz. Kart çıkarmak isteyenler, utbolcular Derneği başkanı Berkem Korbay’a ulaşıp, karttan yararlanmaya başlayabilecekler.” ifadeleri kullanıldı.
 
banner342
banner692
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.