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Futbolcular, Sağlık Bakanlığı ile hem fikir

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Futbolcular, Sağlık Bakanlığı ile hem fikir
Futbolcular Derneği, futbolda son günlerde yaşanan gündemle ilgili basın toplantısı düzenledi.
Atatürk Stadında düzenlenen basın toplantısında dernek adına konuşma yapan Esin Sonay, Sağlık Bakanlığının istediği karantina sistemini kabul ettiklerini açıkladı.
Futbol oynamak istediklerini belirten Esin Sonay, düşüncelerini Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu başkanı Hasan Sertoğlu ile de paylaştıklarını söyledi. Dünyada uygulanmayan, sadece ülkemizde uygulanan takipli sistemin de kaldırılması gerektiğine vurgu yapan Esin Sonay biran önce futbolun başlaması gerektiğini belirtti.
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