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Kuzu hırsızları yakalandı

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Boğaztepe ve Multuyaka’dan 25 kuzu çalınmasıyla ilgili 4 kişi tutuklandı

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Kuzu hırsızları yakalandı

Boğaztepe ve Multuyaka’da  25 kuzu çalınmasıyla ilgili zanlı olarak görülen 4 kişi tutuklandı.

 Polis Basın Subaylığından yapılan yazılı açıklamada, 14-22 Haziran tarihleri arasında, Boğaztepe’de  Hasan ve Emine Monargalı’ya ait ağıl içerisinden beş adet kuzu ve Mutluyaka'da Burhan Dirensoy'a ait ağıl içerisinden de toplam 20 adet kuzunun çalınması ile ilgili olarak yürütülen ileri soruşturmada meselede zanlı olarak görülen Ü.Y. (E-36) ve olayla bağlantısı olduğu tespit edilen A.A.(E-50), O.D.(E-39) ve N.K.'nin (E-40) tutuklandığı kaydedildi.

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