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Futbol Federasyonundan Kaya için başsağlığı

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Futbol Federasyonundan Kaya için başsağlığı
Futbol Federasyonu bugün hayatını kaybeden eski futbolcu, teknik direktör ve eğitimci Cenker Kaya için başsağlığı mesajı yayınladı.
Yayınlanan mesaj şöyle:

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) Yönetim Kurulu, yaşamını yitiren eski futbolcu ve teknik direktör Cenker Kaya'nın vefatı sebebiyle başsağlığı mesajı yayınladı.

"Kıbrıs Türk futbol tarihinin önemli isimlerinden Cenker Kaya'nın yaşamını yitirdiğini derin bir üzüntü ile öğrenmiş bulunmaktayız. Uzun yıllar başta ülkemizin köklü kulüplerinden Doğan Türk Birliği ve Türk Ocağı Limasol takımlarında futbolcu ve antrenör olarak görev yapan ve birçok kulüpte de başarıları bulunan Kaya'ya Allah'tan rahmet; futbol camiasına, sevenlerine ve yaslı ailesine başsağlığı dileriz."

KTFF Yönetim Kurulu

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