Antrenör Gelişim Semineri programı belli oldu

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) ile Kıbrıs Türk Futbol Antrenörleri Derneği’nin (KTFAD) iş birliği çerçevesinde her sezon öncesi Kıbrıs Türk Antrenörlerin gelişimini sağlayacak unsurlardan biri olan antrenör eğitimini üst seviyeye çıkarılabilmesi için her yıl düzenlemekte olduğu antrenör gelişim semineri 9-10 Haziran tarihleri arasında yapılıyor. Lefkoşa’da TheParadise Park (SOS Çocuk Köyü Yanı) gerçekleştirilecek olan antrenör gelişim seminerine Teknik direktör, A, B, C lisans ve kaleci antrenörleri katılacak.

KATILIMCILAR

9-10 Haziran tarihleri arasında gerçekleştirilecek olan antrenör gelişim seminere Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu başkanı Hasan Sertoğlu, Kıbrıs Türk Futbol Antrenörleri Derneği (KTFAD) Başkanı Süleyman Göktaş, Pro Lisans Hikmet Karaman (Teknik Direktör), Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Kaleci antrenörü bölüm başkanı Rasim Kara, Çaykur Rize Spor Akademi Direktörü Fedai Aksoy katılıyor.

ÇALIŞMA İZNİ İÇİN KATLIM ZORUNLU

Teknik direktör, A, B, C, Kaleci antrenörü lisansları yenileme seminerine ilgili lisans sahibi teknik adamların 2022-2023 futbol sezonunda Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu’ndan çalışma izni alabilmeleri için tüm teknik adamların seminere katılma zorunluluğu vardır. Yenileme seminerine mazeretsiz katılmayan teknik direktörler halen yürürlükte olan antrenör kursları yönetmeliğinin 9.maddesi yenileme seminerinin 2.fıkrası “yenileme seminerine mazereti (yurtdışında olduğunu kanıtlayan belge veya tam teşekkülü Hastane’den rapor) olmaksızın katılmayan kişilere yenileme semineri takip eden sezonda çalışma izini verilemez” denilmektedir. Önceden mazaret bildirmeksizin yenileme seminerine katılmayan bu gibi arkadaşlarımıza bu yıl kesinlikle Federasyonumuz tarafından çalışma izni verilmeyeceği gibi Derneğe de herhangi bir başvuruda bulunmamaları özellikle hatırlatıldı. Öncelikle kendi mesleğimize olan saygımız ve yönetmenliklere uymak adına seminere katılım beklenmektedir. İki gün sürecek olan antrenör gelişim semineri programları da açıklandı.

9 Temmuz Perşembe 1.gün Teknik Direktör ve A Lisans yenileme seminer programı şöyle :

Yer : LefkoşaTheParadise Park (SOS Çocuk Köyü Yanı)

08:00-09:30 Kayıt Kabul

09:30-10:00 Açılış ve İstiklal Marşı

10:00-12:30 Günümüz Futbolda Dizilişler, Savunma ve Hücum Uygulamaları (Hikmet Karaman Teknik Direköt)

12:30 Sertifika Dağıtımı



10 Haziran Cuma 2.ün B ve C lisans yenileme seminer programı şöyle:

Yer : LefkoşaTheParadise Park (SOS Çocuk Köyü Yanı)

08:00-09:30 Kayıt Kabul

09:30-12:30 Altyapı Çalışmaların Teorik Bilgiler (Fedai Aksoy Çaykur Rizespor Akademi Sorumlusu)

12:30 Sertifika Dağıtımı



10 Haziran Cuma 2.ün Kaleci antrenörü yenileme seminer programı şöyle:

Yer : KTFFAhmed Sami Topcan Toplantı Salonu



08:00-09:30 Kayıt Kabul

09:30-12:30 Kaleci Antrenörünün Dikkat Etmesi Gereken Hususlar (Rasim Kara TFF Kaleci Antrenörü Bölüm Başkanı)

12:30 Sertifika Dağıtımı