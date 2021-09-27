Fırtına, liderlik fırsatını tepti

Süper Lig'in 7. haftasında Trabzonspor, sahasında Aytemiz Alanyaspor ile karşı karşıya geldi.
Medical Park Stadyumu'nda oynanan maçın 36. dakikasında konuk ekip Diedhiou'nun golüyle 1-0 öne geçti.
Trabzonspor, Akdeniz temsilcisine 42'de Cornelius ile karşılık verdi ve devreye 1-1 eşitlikle girildi.
Mücadelenin ikinci yarısında başka gol olmadı ve karşılaşma ilk devrede atılan karşılıklı gollerle 1-1 berabere sona erdi.
Ev sahibi Trabzonspor'da Hüseyin Türkmen 75. dakikada ikinci sarı kartını gördü ve maçın kalan kısmında takımını bir kişi eksik bıraktı.