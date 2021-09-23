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Fırtına, Konya’da hız kesti

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Trabzonspor, Süper Lig'in 6. haftasında deplasmanda İttifak Holding Konyaspor ile 2-2 berabere kaldı

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Fırtına, Konya’da hız kesti
Trabzonspor, Süper Lig'in 6. haftasında İttifak Holding Konyaspor'a konuk oldu.
MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadyumu'nda oynanan karşılaşmayı hakem Halil Umut Meler yönetti.
Heyecan dolu karşılaşma, 2-2'lik eşitlikle noktalandı.
Trabzonspor, henüz ilk dakikada Cornelius'un attığı golle skorda üstünlüğü yakaladı. Bu golden 7 dakika sonra Vitor Hugo, yaptığı müdahale sonrası direkt kırmızı kartla oyundan ihraç edildi.
Mücadelenin 20. dakikasında Endri Çekici, Serdar'ın ortasında şık bir vuruşla durumu 1-1'e getirdi. İlk yarı bu skorla noktalandı.
İkinci yarının ilk dakikasında golü İttifak Holding Konyaspor buldu. Endri Çekici, bir kez daha sahneye çıkarak skoru 2-1 yaptı.
Mücadelenin 76. dakikasında gelişen Trabzonspor atağında Hadziahmetovic, ters bir vuruşla skora dengeyi getirdi: 2-2.
Kalan sürede başka gol olmadı ve mücadele bu skorla noktalandı.
Bu sonuçla puanını 14'e yükselten Trabzonspor, averajla ikinci basamakta yer aldı.
12 puana ulaşan İttifak Holding Konyaspor ise 5. sırada konumlandı.
 
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