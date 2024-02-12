banner913
banner932
Merit Park'ta Ebru Yaşar coşkusu
Merit Park'ta Ebru Yaşar coşkusu
39 0
Karaoğlanoğlu - Girne - Güzelyurt ana yolunda yarın trafik kontrollü sağlanacak
Karaoğlanoğlu - Girne - Güzelyurt ana yolunda yarın trafik kontrollü sağlanacak
26 0
 
Polisiye haberler
Polisiye haberler
48 0
Geçitkale evinin beyi
Geçitkale evinin beyi
50 0
Dumlupınar’ın affı yok
Dumlupınar’ın affı yok
81 0
Meteorolojiden toz uyarısı…
Meteorolojiden toz uyarısı…
33 0
2 tekne ile 41 Suriyeli sığınmacı daha
2 tekne ile 41 Suriyeli sığınmacı daha
26 0
banner1012
banner985

Fırtına, evinde esti

Trabzonspor, sahasında konuk ettiği Hatayspor'u Trezeguet ve Bardhi'nin golleriyle 2-0 yendi. Bordo mavililer Süper Lig'deki 5 maçlık galibiyet hasretine son verirken, yeni transfer Thomas Meunier ikinci maçında da asist yaptı

banner974
Fırtına, evinde esti
banner971
Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında sahasında Atakaş Hatayspor'u konuk etti. 
Mücadele 2-0 bordo mavililerin üstünlüğü ile tamamlandı. Trabzonspor'un gollerini 49'da Trezeguet ve 77'de  Bardhi kaydetti. 
Papara Park'ta oynanan müsabakayı hakem Ali Şansalan yönetti. 
Ligin ikinci yarısında oynadığı 5 maçta 4 mağlubiyet ve 1 beraberlik yaşayan bordo-mavili takım, rakibi karşısında kazanarak kötü gidişatına son verdi. 
Trabzonspor bu galibiyetle puanını 40'a çıkarırken Hatayspor 28 puanda kaldı. 
Hatayspor, ilk yarıda konuk ettiği Trabzonspor'u 3-2 yenmişti.
 
banner979
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.