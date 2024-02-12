Fırtına, evinde esti

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında sahasında Atakaş Hatayspor'u konuk etti.
Mücadele 2-0 bordo mavililerin üstünlüğü ile tamamlandı. Trabzonspor'un gollerini 49'da Trezeguet ve 77'de Bardhi kaydetti.
Papara Park'ta oynanan müsabakayı hakem Ali Şansalan yönetti.
Ligin ikinci yarısında oynadığı 5 maçta 4 mağlubiyet ve 1 beraberlik yaşayan bordo-mavili takım, rakibi karşısında kazanarak kötü gidişatına son verdi.
Trabzonspor bu galibiyetle puanını 40'a çıkarırken Hatayspor 28 puanda kaldı.
Hatayspor, ilk yarıda konuk ettiği Trabzonspor'u 3-2 yenmişti.
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