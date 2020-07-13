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Fenerbahçe’ye derbi öncesi sakatlık şoku

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Fenerbahçe'ye SimonFalette ve Tolgay Arslan'dan sonra Mevlüt Erdinç'ten de kötü haber geldi. Menisküs yırtığı sebebiyle ameliyat olan milli forvet, sezonu kapattı

Fenerbahçe’ye derbi öncesi sakatlık şoku
13 Temmuz 2020 Pazartesi 22:27

Fenerbahçe Kulübü, futbolcuları Tolgay Arslan ve SimonFalette'in sağlık durumuna ilişkin açıklamada bulundu.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, çekilen MR sonucunda Tolgay Arslan'ın ayak bileğinde burkulmadan dolayı eski bağ yırtığı yerinde ve eklem içinde ödem tespit edildiği aktarıldı.

SimonFalette'in çekilen MR'ında ise kalça ekleminde ödem oluştuğu, yırtık ya da kopmanın ise görülmediği kaydedildi.

Her iki oyuncunun da tedavisine başlanıldığı ifade edildi.

Tolgay Arslan'ın 2 hafta, SimonFalette ise 1 hafta sahalardan uzak kalması bekleniyor.

MEVLÜT ERDİNÇ SEZONU KAPATTI

Fenerbahçe'de SimonFalette ve Tolgay Arslan'dan sonra Mevlüt Erdinç'ten de sakatlık haberi geldi.

Antrenmanda sakatlanan Mevlüt Erdinç’te menisküs yırtığı ve meniskal kist tespit edildi.

Ameliyat edilen 33 yaşındaki milli oyuncu, sezonu kapattı.

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