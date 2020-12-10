Fenerbahçeliler Derneği teşekkür gecesi düzenledi

Hamit SAKALLI
KKTC Fenerbahçeliler Derneğinde Toykan Özdamar başkanlığındaki yönetim kurulu, derneğin Küçük Kaymaklı’daki lokalinin tadilatına katkı koyan sponsorlara yönelik bir teşekkür gecesi düzenledi.
Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Eğitim Bakanı Olgun Amcaoğlu, Lefkoşa Türk Belediyesi başkanı Mehmet Harmancı ve Fenerbahçe’ye gönül vermiş onlarca kişinin katıldığı gecede derneğe katkı koyanlara teşekkür belgeleri verildi.
Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, KKTC Fenerbahçeliler Derneğinde Toykan Özdamar ve Lefkoşa Türk Belediyesi başkanı Mehmet Harmancı’nın konuşma yaptığı gecede, sponsorlara teşekkür belgeleri verildi.
Fenerbahçe Marşı eşliğinde gösterilen slayt gösterisinde dernek lokalinin nereden nereye getirildiği tüm sponsorlara gösterildi. Coşku içerisinde geçen gecede Darts Federasyonunun düzenlediği Darts Birinci Ligine katılan KKTC Fenerbahçeliler Derneği Darts Takımı da geceye katılanlara ve basına tanıtıldı.
(Foto: Necati KÜLAHLILAR)
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