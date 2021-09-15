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Fenerbahçe’de İrfan Can depremi

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Sakatlıklarla boğuşan Fenerbahçe’ye kötü haber geldi. Sivasspor mücadelesinde oyundan çıkmak zorunda kalan İrfan Can Kahveci yaklaşık 2 ay, MarcelTisserand da 3 hafta sahalardan uzak kalacak. Son sakat MihaZajc’ın durumu ise bugün netlik kazanacak

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Fenerbahçe’de İrfan Can depremi
Son 1 ayda 15 sakatlığın yaşandığı Fenerbahçe'ye Sivasspor maçında oyuna devam edemeyen iki oyuncusundan kötü haber geldi. 1-1 biten karşılaşmada 22. dakikada sağ alt arka adalesinden sakatlanan MarcelTisserand yerini Attila Szalai'ye bırakmıştı.
Demokratik Kongolu oyuncunun yapılan kontroller sonrası 3 hafta sahalardan uzak kalacağı öğrenildi. 28 yaşındaki stoper, Avrupa Ligi'ndeki Eintracht Frankfurt ve Olympiakos ile Süper Lig'deki Başakşehir, Giresunspor, Hatayspor ve Kasımpaşa maçlarında forma giyemeyecek.
İRFAN CAN'IN SAKATLIĞI AĞIR
Sabah'ın haberine göre; Sivasspor maçının 59. dakikasında Mesut'un yerine oyuna dahil olan ancak 73'te yaşadığı sakatlık sonrası kenara gelen İrfan Can Kahveci'nin durumu ise daha ağır. Sağ arka adalesinde sorun olan tecrübeli futbolcunun 6-8 hafta sahalardan uzak kalacağı öğrenildi.
Öte yandan dün idmana katılmayan MihaZajc için sağlık heyeti seferber oldu. Sloven orta sahanın Eintracht Frankfurt maçında oynayıp oynayamayacağı bugün belli olacak. Sarı- lacivertlilerde Nazım, Sosa ve Serdar Dursun'un sakatlıkları sürüyor. Serdar Aziz ve BrightOsayi-Samuel'in durumu ise Zajc gibi bugün belli olacak
 
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