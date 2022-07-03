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Atiba 1 yıl daha Beşiktaş'ta

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Atiba 1 yıl daha Beşiktaş'ta
Beşiktaş, Atiba Hutchinson ile 1 yıllık yeni sözleşme imzaladığını açıkladı.
Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:
"Kulübümüz; 2013-14 sezonundan bu yana formamızı giyen, kazandığımız son üç Süper Lig (2015-16, 2016-17, 2020-21) bir Türkiye Kupası (2020-21) ve Süper Kupa (2021) şampiyonluklarında pay sahibi olan, sahada gösterdiği özveri, saha dışında sergilediği beyefendi kişiliğiyle taraftarlarımızın gönlünde taht kuran Atiba Hutchinson ile yeni sözleşme imzaladı.
Beşiktaş Futbol A.Ş. Genel Müdürümüz ve Sportif Direktörümüz Ceyhun Kazancı, BJK Nevzat Demir Tesisleri’nde bir araya geldiği Atiba Hutchinson’a yeni dönemde başarılar diledi."
39 yaşındaki futbolcu, imza töreni sonrası yeni sezon formasıyla poz verdi.
 
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