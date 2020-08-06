Fenerbahçe transfer taaruzunda

Fenerbahçe kulübü transfer dönemine yoğun bir mesai ile başladı. Art arda transfer açıklamaları yapıldı.
Mert Hakan Yandaş'tan 4 yıllık imza
Sarı-lacivertli ekip, Demir Grup Sivasspor ile sözleşmesi sona eren Mert Hakan Yandaş'ı renklerine bağladı. 26 yaşındaki futbolcu ile 4 yıllık sözleşme imzalandı.
Gökhan Gönül ile 1+1 yıllık sözleşme
Daha sonra Gökhan Gönül ile ilgili transfer duyurusu yapıldı. 4 sezon sonra Fenerbahçe'ye dönen deneyimli sağ bek ile 1+1 yıllık sözleşme imzalandı.
2007 yılında sarı lacivertli ekibe katılan milli futbolcu, 9 yıl Fenerbahçe forması giydikten sonra Beşiktaş'ın yolunu tutmuştu.
Caner Erkin'den 2+1 yıllık anlaşma
Caner Erkin de 4 sezon sonra sarı-lacivertli kulübe geri döndü. Tecrübeli sol bekle 2+1 yıllık sözleşme imzalandı
6 sezon Fenerbahçe'de forma giyen Caner Erkin, 2016 yılında takımdan ayrılmıştı.
Saat 19.07'de Filip Novak açıklandı
Fenerbahçe, kurulduğu yıl olan 1907'e atfen saat 19.07'de günün 4. transferini açıkladı. Sarı-lacivertli kulüp, Trabzonspor ile sözleşmesi biten Filip Novak'ı da kadrosuna kattı.
Çek sol bek ile 3 yıllık sözleşme imzalandı. Geçen sezon Trabzonsporla 42 maça çıkan Novak, 10 gol kaydetti.
Fenerbahçe Kulübü 4 futbolcu için de hoşgeldin paylaşımı yaptı ve başarı dileklerini iletti.