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Fenerbahçe transfer taaruzunda

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Fenerbahçe, Mert Hakan Yandaş, Gökhan Gönül ve Caner Erkin'den sonra Novak'la da anlaştı

Fenerbahçe transfer taaruzunda

Fenerbahçe kulübü transfer dönemine yoğun bir mesai ile başladı. Art arda transfer açıklamaları yapıldı.

Mert Hakan Yandaş'tan 4 yıllık imza

Sarı-lacivertli ekip, Demir Grup Sivasspor ile sözleşmesi sona eren Mert Hakan Yandaş'ı renklerine bağladı. 26 yaşındaki futbolcu ile 4 yıllık sözleşme imzalandı.

Gökhan Gönül ile 1+1 yıllık sözleşme

Daha sonra Gökhan Gönül ile ilgili transfer duyurusu yapıldı. 4 sezon sonra Fenerbahçe'ye dönen deneyimli sağ bek ile 1+1 yıllık sözleşme imzalandı.

2007 yılında sarı lacivertli ekibe katılan milli futbolcu, 9 yıl Fenerbahçe forması giydikten sonra Beşiktaş'ın yolunu tutmuştu.

Caner Erkin'den 2+1 yıllık anlaşma

Caner Erkin de 4 sezon sonra sarı-lacivertli kulübe geri döndü. Tecrübeli sol bekle 2+1 yıllık sözleşme imzalandı

6 sezon Fenerbahçe'de forma giyen Caner Erkin, 2016 yılında takımdan ayrılmıştı.

Saat 19.07'de Filip Novak açıklandı

Fenerbahçe, kurulduğu yıl olan 1907'e atfen saat 19.07'de günün 4. transferini açıkladı. Sarı-lacivertli kulüp, Trabzonspor ile sözleşmesi biten Filip Novak'ı da kadrosuna kattı.

Çek sol bek ile 3 yıllık sözleşme imzalandı. Geçen sezon Trabzonsporla 42 maça çıkan Novak, 10 gol kaydetti.

Fenerbahçe Kulübü 4 futbolcu için de hoşgeldin paylaşımı yaptı ve başarı dileklerini iletti. 


 
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