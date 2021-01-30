Fenerbahçe, Rize'yi tek golle geçti

Süper Lig'in 22. haftasında Fenerbahçe, sahasında Çaykur Rizespor'u 1-0 mağlup etti. Bu sonuçla Kadıköy'de çıktığı son 5 lig maçından galibiyetle ayrılan sarı-lacivertliler maç fazlasıyla liderliğe yükseldi.

Ülker Stadı'nda oynanan karşılaşmada 3 puana uzanan taraf Fenerbahçe oldu. Bu sonuçla, sarı-lacivertliler ligde puanını 45'e yükseltirken, Çaykur Rizespor 25 puanda kaldı.

Sarı-lacivertlilere galibiyeti getiren gol 45+1. dakikada kendi kalesine Gökhan Akkan'dan geldi.

Konuk ekipte teknik direktör Marius Sumudica, karşılaşmanın 71. dakikasında yeni takımının başında ilk maçında ikinci sarıdan gördüğü kırmızı kartla tribüne gönderildi.

87. dakikada Çaykur Rizespor'da Fabricio, ikinci sarı karttan kırmızı kart gördü ve takımını 10 kişi bıraktı.

